DEM Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl adayı Aydın Bürçün kimdir?

Dem Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bingöl Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl adayı Aydın Bürçün kimdir?

DEM PARTİ BİNGÖL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Bingöl Belediye Eş Başkan Adayı Aydın Bürçün oldu. Buna göre DEM Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Aydın Bürçün 'dır.

AYDIN BÜRÇÜN KİMDİR?

Aydın Bürçün 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bingöl Belediyesi Eş Başkan Adayıdır.