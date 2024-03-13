DEM Parti Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Eleşkirt adayı Menderes Yıldız kimdir?

Dem Parti Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ağrı Eleşkirt adayı Menderes Yıldız kimdir?

DEM PARTİ AĞRI ELEŞKİRT ADAYI ADALET MENDERES YILDIZ KİMDİR?

Menderes Yıldız 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ağrı Eleşkirt Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Ağrı Eleşkirt adayı Menderes Yıldız makine mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygEleşkirtmasından öğrenebilirsiniz