DEM Parti Adana Kahta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Kahta adayı Osman Özbek kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Adana Kahta Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Adana Kahta adayı Osman Özbek kimdir?
Dem Parti Adana Kahta Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adana Kahta adayı Osman Özbek kimdir?
DEM PARTİ ADANA KAHTA ADAYI OSMAN ÖZBEK KİMDİR?
Osman Özbek 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adana Kahta Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz