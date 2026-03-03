Dehşete düşüren görüntü Kars'tan: Besici zamanında yetişemese yanmıştı
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü; 1 büyükbaş hayvan telef olurken diğerleri kurtarıldı. Korku filmlerini andıran çökme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- Kars'ta yoğun kar yağışı bir ahırın çatısının çökmesine neden oldu.
- Çökme sırasında bir büyükbaş hayvan öldü.
- Diğer hayvanlar çatı tamamen çökmeden önce kurtarıldı.
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı bir ahırın çatısının çökmesine yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Karadağ Mahallesi'nde Beritan Mencütekin'e ait büyükbaş besi ahırında meydana geldi. Yoğun kar yükünü taşıyamayan çatı çöktü. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında bir büyükbaş hayvan telef oldu.
O ANLAR KAMERADA
Diğer hayvanlar ise çatı tamamen çökmeden önce ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Çatının çökme anı ve hayvanların tahliye edilme süreci güvenlik kamerasınca kaydedildi.