Deha son bölüm izle 18 bölüm full izle!

Dizinin yeni bölümü, izleyicilere soluksuz bir macera sunarken, karakterlerin yaşadığı dramatik anlar sosyal medyada da gündem oldu. Deha son bölüm izle arayışında olanlar, kaçırdıkları sahneleri izlemek için farklı platformları araştırıyor. Peki, Deha 18. bölüm full izle seçenekleri hangi platformlarda bulunuyor? Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar…

DEHA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deha'nın18. Bölümünde; Devran, Kuduz'un onu bıraktığı cehennemden kurtulmayı başarsa da farkında olmadan bıraktığı iz, Faruk müdürün Cesur'un yaptığı ihbarın peşinden gitmesine neden olur. Altınları polise yakalanmadan elden çıkarmaya çalışırken Cesur yine boş durmaz ve ucu Yaman'a dokunacak bir atak yapar. Bu durum İskender ve Yaman arasındaki ilişkiyi farklı bir boyuta taşırken Devran, kardeşinin başına gelenlerden sonra nasıl bir insana dönüştüğünü çok sert bir şekilde kanıtlar. Bu süreçte ise hastalığı ile ilgili yüzleşmek zorunda kaldığı İmre de ona yardım eder. Devran,Cesur'a hazırladığı sürprizi ortaya çıkarırken onu kurtulduğunu sandığı cinayetle ilgili çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

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DEHA KONUSU NEDİR?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.