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Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dedemin Fişi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dedemin Fişi konusu, özeti ve Dedemin Fişi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dedemin Fişi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Dedemin Fişi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dedemin Fişi filmini izleyecek olanların merak ettiği Dedemin Fişi konusu nedir, Dedemin Fişi oyuncuları kimler ve Dedemin Fişi özeti gibi konuları inceliyoruz.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çirci ailesinin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ancak, yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta kalması sağlanmaktadır. Fişin çekilmesi gerçekleşmeden önce miras peşindeki çocuklar ve torunlar ölüm döşeğindeki adamın başına üşüşecektir.


DEDEMİN FİŞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Meltem Bozoflu

Oyuncular: Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener

Tür: Komedi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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