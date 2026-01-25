Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım
Oğlunu evlendiren bir annenin yaptığı hareket düğüne damga vurdu. Anne, oğlu ve gelini dansına dahil oldu. Dans boyunca anne oğluna sarılırken, gelinin surat ifadesi kameralara yansıdı.
Bir düğün töreninde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Gelin ve damadın ilk dansını gerçekleştirdiği sırada piste çıkan damadın annesi, genç çiftin arasına girerek dansa dahil oldu.
DANS EDEN OĞLUNA SARILIP BIRAKMADI
Dans boyunca oğluna sıkı sıkıya sarılan annenin bu hamlesi, düğün davetlileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Annenin bu müdahalesi karşısında gelinin yaşadığı hayal kırıklığı ve huzursuzluk ise anbean kameralara yansıdı.