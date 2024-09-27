Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da 'En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır?, sorusu soruldu. Peki Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır, sorusu cevabı ne?

DANNY BOYLE, YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI HANGİ FİLMLE 2009'DA "EN İYİ YÖNETMEN OSCARI"NI KAZANMIŞTIR?

• A-) Birdman

• B-)Slumog Millionaire

• C-)Roma

• D-) La La Land

Cevap : Slumog Millionaire