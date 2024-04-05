ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı her yeni günde bir başka konu ile gündeme damga vuruyor. Bu kez yaşanan olay akıllara durgunluk veren cinsten. Esra Erol'daki Dadı Meryem isimli kadının minik bir kız çocuğunun katili ortaya çıktı. Hemen ardından ise başka detaylar çığ gibi büyüdü. Dadı Meryem'in aslında erkek olduğu öğrenildi. Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? İşte tüm merak edilenler...

ESRA EROL DADI MERYEM OLAYI NE?

ATV kanalında yayınlanan Esra Erol'da programında, izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Bu hafta programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Ancak Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun, eşinin onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını iddia ederek programda önemli açıklamalarda bulundu.

DADI MERYEM KATİL Mİ ÇIKTI?

İddiaların ardından 'Dadı Meryem' canlı yayına katıldı. Dadı Meryem'in, 8 yaşındaki Hasret Karakoç'u öldürüp gömdüğü ve bu suçtan 9 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. İhbar hattına gelen bir mesaj sonrasında Esra Erol, canlı yayında "Sen bu konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın" diyerek Dadı Meryem'e işlediği suçu sordu. Meryem, cezaevine girdiğini kabul ederek "Cinayet suçundan 9 yıl yattım" şeklinde yanıt verdi. Bu şok edici açıklama, programın izleyicileri tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Esra Erol, "Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın" diyerek stüdyoyu dondurdu. Dadı Meryem ise, "O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum" diyerek kendini savundu.

DADI MERYEM CİNSİYET Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Cinayeti işlediğinde 16 yaşında olan ve o dönemde erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşıldı.