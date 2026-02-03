Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bazı rap müzik içeriklerine yönelik sert ifadeler kullandı. Sanat adı altında sunulan bu içeriklerin toplumun ahlaki yapısını hedef aldığını savunan Saral, gençliğin bilinçli şekilde yozlaştırıldığını belirterek, "Bu bir sanat faaliyeti değil, değerlerimize yönelik açık bir saldırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, rap müzik içeriklerinin gençlerin zihin dünyasını kirlettiğini belirtti.
  • Saral, rap içeriklerinin sanat adı altında toplumun ahlaki temellerini sarsan bir çürümüşlük olduğunu savundu.
  • Saral, popülerlik uğruna seviyesizliği meşrulaştırmaya çalışanların bu toprakların kültürüne, inancına ve ahlakına sahip çıkanların yurdu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, son dönemde popülerliği artan bazı rap içeriklerine ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Saral, "sanat" adı altında toplumun ahlaki temellerinin sarsıldığını savunarak, bu durumu bir "çürümüşlük" olarak nitelendirdi.

"SÖZDE SANAT MASKESİ ALTINDA YOZLUK PAZARLANIYOR"

Özellikle rap müzik yapan bazı isimlerin içeriklerini hedef alan Saral, bu yapımların gençlerin zihin dünyasını kirlettiğini belirtti. Saral, "Popülerlik uğruna her türlü seviyesizliği meşrulaştırmaya çalışanlar bilmelidir ki; bu topraklar kültürüne, inancına ve ahlakına sahip çıkanların yurdudur" dedi.

"TOPLUMUN TEMELLERİ DİNAMİTLENİYOR"

Açıklamasının devamında şöhretin toplumsal sorumluluğu unutturmaması gerektiğini vurgulayan Saral, şu ifadeleri kullandı: "Kimse, para ve alkış uğruna toplumun manevi temellerini dinamitleme hakkına sahip değildir. Sanat adı altında sergilenen bu çürümüş zihniyet, gençlerimizi zehirleyen bir propaganda aracına dönüşmüştür."

Saral'ın paylaşımı şöyle: Son dönemde özellikle rapçi adı altındaki birtakım kimselerin ortaya koyduğu içerikler, sanat kisvesi altında toplumun ahlaki yapısını zedeleyen, gençliğin zihin dünyasını kirleten bir noktaya ulaşmıştır. Toplumun ahlaki yapısını hedef alan, gençliğin zihin dünyasını kirleten ve sözde sanat maskesi altında yozluğu pazarlayan bu anlayış, milletimizin değerleriyle açıkça çatışmaktadır. Popülerlik uğruna her türlü seviyesizliği meşrulaştırmaya çalışanlar bilmelidir ki; bu topraklar, köksüzlük ve değersizlik üzerinden prim yapanların değil, kültürüne, inancına ve ahlakına sahip çıkanların yurdudur. Sanat adı altında sergilenen bu çürümüş zihniyet, gençlerimizi zehirleyen bir propaganda aracına dönüşmüştür. Şöhret sarhoşluğu ile toplumsal sorumluluğunu unutup her türlü sapkınlığı normalleştirmeye çalışanlara karşı durmak, bu milletin vicdan borcudur. Kimse, para ve alkış uğruna toplumun manevi temellerini dinamitleme hakkına sahip değildir.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Evet bi düzenleme şart.Giriş ücretleri on kağıt...Az derseniz kaç tane on ...Bence çok bile....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer sonuçlandı! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası
Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı

Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca şoku yaşadı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer sonuçlandı! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar