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Cuma günü hangi diziler var? 28 Şubat Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma günü hangi diziler var? 28 Şubat Cuma TV'de bu akşamki diziler
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Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 28 Şubat 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 28 Şubat 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul

ATV: Zembilli

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: dizi yok

Star TV: Yalı Çapkını

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT

14:20 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Zamanlar İstanbul

23:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

01:30 Bir Zamanlar İstanbul

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