Cuma günü hangi diziler var? 24 Ekim Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Güncelleme:
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 24 Ekim 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: Aşk ve Gözyaşı

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Ben Onun Annesiyim

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 EKİM

14:20 - Cennetin Çocukları

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz

02:35 - Cennetin Çocukları

05:10 - Lingo Türkiye

