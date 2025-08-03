Şarkı, her iki sanatçının da güçlü vokal performansını yansıtırken, dinleyicilere içten bir müzikal deneyim sunmaktadır. Hem sözleri hem de melodisiyle dikkat çeken bu parça, dinleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştır. Peki, ''Coşacağım'' adlı şarkıyı seslendiren ikili kimdir? İşte cevabı...

COŞACAĞIM ADLI ŞARKIYI SESLENDİREN İKİLİ KİMDİR?

A) Fatih Erkoç ve Sinan Erkoç

B) Zafer Peker ve Hakan Peker

C) Ozan Doğulu ve Kenan Doğulu

D) Süheyl Uygur ve Behzat Uygur

Doğru Cevap: A şıkkıdır.