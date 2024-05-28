Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Ebola virüsü nedir? #128137

6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken, Çinli bilim insanları laboratuvara girerek sahte Ebola virüsü geliştirdi. Hamsterlar üzerinde yapılan testlerde virüsün bulaştığı kişileri 3 günde öldürebileceği sonucuna varıldı. Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Ebola virüsü nedir?

NE OLDU?

Koronavirüsün patlak verdiği ülke olan Çin'deki Hebei Tıp Fakültesi'nde görevli bilim insanlarının çok ölümcül olan Ebola virüsüne benzer bir virüsü geliştirdiği kaydedildi. Uzmanların hamsterlar üzerinde denedikleri virüsün 3 günde ölümcül etkiler sergilediği ifade ediliyor.

EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?

Tasarlanmış virüsün enjekte edildiği hamsterlarda kısa süre içinde organ yetmezliği de dahil olmak üzere insan Ebola hastalarınınkine benzer ciddi semptomlar gelişti. Enjeksiyondan sonra bazı hamsterlerin gözbebeklerinin yüzeyinde kabuklar bile oluştu ve bu da görüşlerini etkiledi.