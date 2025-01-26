Cıncık hangisiyle eş anlamlıdır? Cıncık eş anlamı nedir? Cıncık ne demek?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Cıncık hangisiyle eş anlamlıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

CINCIK HANGİSİYLE EŞ ANLAMLIDIR?

A: Züccaciye

B: Bijuteri

C: Manifatura

D: Züccaciye

Cevap : A