Cıncık hangisiyle eş anlamlıdır? Cıncık eş anlamı nedir? Cıncık ne demek?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Cıncık hangisiyle eş anlamlıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Cıncık hangisiyle eş anlamlıdır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Cıncık hangisiyle eş anlamlıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
CINCIK HANGİSİYLE EŞ ANLAMLIDIR?
A: Züccaciye
B: Bijuteri
C: Manifatura
D: Züccaciye
Cevap : A