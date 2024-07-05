Çılgın Joe filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Joe filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çılgın Joe filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çılgın Joe filmini izleyecek olanların merak ettiği Çılgın Joe konusu nedir, Çılgın Joe oyuncuları kimler ve Çılgın Joe özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇILGIN JOE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Joey Jones (Jason Statham), Afganistan da kendi biriminin bir top atışıyla yok olmasına tanık olur. Londra sokaklarında yaşayan Joey, hem geçmişini unutmaya, hem de yeni sorunlardan uzak durmaya çalışmaktadır. Acımasız bir çeteden kaçarken Convent Garden da zengin bir adamın dairesine girer ve kimlik değiştirir. Bu sırada Joey'in hamile kız arkadaşı bir nehirde ölü bulunur. Joey, bu cinayetin sorumlusunu bulmak için Çin mafyasındaki bağlantılarını kullanmak zorunda kalır. Joey, adaleti sağlayana kadar durmayacaktır.