Ceylan Çapa kaç yaşında ve kimdir soruları sevenleri tarafından araştırılıyor. Ceylan Çapa müziğin yanı sıra modaya da ilgi duyuyor. Ceylan Çapa kimdir? Ceylan Çapa kaç yaşında? Ceylan Çapa biyografisi! Ceylan Çapa kimdir? Detaylar haberimizdedir…

CEYLAN ÇAPA KİMDİR?

Ceylan Çapa 1986 yılında doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Müzik okuyan Ceylan Çapa, eğitimine Viyana'da devam etti ve konservatuvar okudu. Ceylan Çapa müzik üzerine eğitim aldı. Çapa, piyano ve çello çalmaktadır. Müziğin yanı sıra modaya da ilgi duyan Çapa, defilelerde, moda haftalarında sıklıkla bulunmakta ve modayı yakından takip etmektedir.

CEYLAN ÇAPA INSTAGRAM HESABI

Ceylan Çapa'nın Instagram hesabı "ceylancapa" 266 bin takipçisi bulunuyor.