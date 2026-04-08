Ceyda Ateş’in zayıflık takıntısı: Kemiklerim kuma batıyordu
Oyuncu Ceyda Ateş, gençlik yıllarında kilosuna fazlasıyla takıntılı olduğunu ve bu yüzden aşırı zayıfladığını açıkladı. Gece yarısı aerobik yaptığını söyleyen Ateş’in “Kuma yüzüstü yatamıyordum” sözleri dikkat çekti.
- Ceyda Ateş, lise yıllarında sağlıksız bir şekilde kilo vermeye odaklandığını açıkladı.
- Ceyda Ateş, aşırı zayıfladığı dönemde kuma yüzüstü yatamadığını çünkü kemiklerinin battığını söyledi.
- Ceyda Ateş, hamilelik sürecinde 9 kilo aldığını ve bu dönemde beslenme düzeninin ilk kez sistemli hale geldiğini belirtti.
Uzun süredir ABD’de yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu Ceyda Ateş, lise yıllarında yaşadığı zayıflık takıntısını ilk kez bu kadar açık anlattı. Fiziksel görünümü konusunda kendisine fazla yüklendiğini söyleyen Ateş, o dönem sağlıksız bir şekilde kilo vermeye odaklandığını ifade etti.
"GECE 2'DE AEROBİK YAPIYORDUM"
1.65 boyunda olduğunu ve şu anda 47-48 kilo bandında olduğunu söyleyen oyuncu, lise döneminde kilosuna adeta obsesif şekilde odaklandığını belirtti.
O dönem yaşadıklarını anlatan Ateş, Jane Fonda’nın aerobik kasetlerinden etkilenerek yoğun egzersiz yaptığını söyledi:
"O zamanlar Jane Fonda’nın aerobik kasetleri vardı. Gece 2’de kalkıp aerobik yapıyordum. Evde sürekli hulahop çeviriyordum."
“KUMA YÜZÜSTÜ YATAMIYORDUM"
Aşırı zayıfladığı dönemde fiziksel olarak zorlandığını da anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Kuma yüzüstü yatamıyordum, kemiklerim batıyordu."
HAMİLELİK SÜRECİNDE BESLENME DÜZENİ OTURDU
Ceyda Ateş, hamilelik sürecinde ise birçok kişinin aksine fazla kilo almadığını da söyledi. Ünlü oyuncu, bu dönemde beslenme düzeninin ilk kez bu kadar sistemli hale geldiğini belirtti.
"Hamileyken sadece 9 kilo aldım. İlk 3 ay hiç kilo almayınca doktorum bile korktu. Hayatımda ilk defa hamilelikte bu kadar düzenli yemek yedim."