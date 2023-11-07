Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Malatya'da 245 muhtelif arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Satışa çıkan arsalar için ikamet şartı bulunmakta olup, online katılım da sağlanabilecek. Detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Çevre Bakanlığı Kahramanmaraş ve Malatya'da arsa satışı yapacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kahramanmaraş ve Malatya'da arsa satışı yapacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Kahramanmaraş ve Malatya'da yatırımlık fırsat

KAHRAMANMARAŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Kahramanmaraş ve Malatya'da 245 muhtelif arsa, 16 Kasım'da açık artırma ile satışa sunulacak.

Kahramanmaraş ve Malatya'nın merkezi yerlerindeki yatırımlık arsalar için ikamet şartı bulunmakla beraber 16 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30'da düzenlenecek olan açık artırmaya online katılım da sağlanabiliyor. Ayrıca internet üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

KDV'den muaf

Bakanlığın satışa çıkardığı yatırımlık 245 muhtelif arsa KDV'den muaf olacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25'i peşin olacak, kalan tutara ise 24 ay vadeyle yapılacak.

Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa çıkan arsalarla ilgili detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75'den ulaşılabilecek.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN no'lu TL hesabına talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatı ödemek zorunda.

Konuya ilişkin görüşlerini sunan gayrimenkul danışmanı Ali Osman Aslantürk, "6 Şubat asrın felaketinden sonra devletimiz elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Bunun neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kahramanmaraş ve Malatya'da 245 arsayı satışa çıkartacak. Buradaki şartlar vilayetlerde ikamet etmek gerekiyor. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile tekrar ödeme kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlarımız istedikleri yerlerden arsaları temin etme imkanına kavuşabilirler" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçın isimli vatandaş ise, "Ben çok teşekkür ederim böyle kolaylık sağlandığı için. Güzel olacağını düşünüyorum. Evi, iş yeri ve hayvancılıkla uğraşanlar için yararlı olacağını düşünüyorum. İmkanlar dahilinde kolaylık sağlanacağını duydum. Teşekkürler" diye konuştu.