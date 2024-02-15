Cemre Demirel olayı ne? Cemre Demirel ne yaptı, neden gündemde?

Cemre Demirel olayı ne? Sorusu, Cemre Demirel hakkındaki haberler ile birlikte gündemde yer aldı. Miting ekranlarında yayınlanan videosu ile gündeme gelen Cemre Demirel, şimdi de sevgilisi ile yaşadığı olay nedeniyle internet gündeminde yer alıyor. Peki, Cemre Demirel olayı ne? Cemre Demirel ne yaptı, neden gündemde?

CEMRE DEMİREL OLAYI NE?

Cemre Demirel'in sevgilisi tarafından yapılan paylaşımın ardından şiddet gördüğü bilinmektedir. Cemre Demirel'in sevgilisi paylaştığı görüntülerde "Soranlar için ayrılma sebebimiz" ifadesini kullandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu, "Cemre Demirel gibi tehlikeli bir insanın başkasına bunu yaşatmasını istemediğim için açıklama kararı aldım." açıklamasını gerçekleştirdi.

CEMRE DEMİREL KİMDİR?

Cemre Demirel, 1989 yılında dünyaya geldi. Babası Ali Demirel'i oldukça genç yaşındayken kaybeden sosyal medya fenomeni, uzun süredir yayınlamakta olduğu blog yazıları ve videolar ile birlikte insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Kalemi bir hayli kuvvetli olan Demirel, 'Bir Başka Din Tasavvuf' ve 'Piyon: Gercekle Baş Edemiyorsan, Yalanlardan Bir Kule Kur' kitaplarını yazmıştır.