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Cemal Koçak kimdir? CHP Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Cemal Koçak kaç yaşında, nereli?

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Cemal Koçak kimdir? CHP Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Cemal Koçak kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı olan Cemal Koçak hakkında merak edilenler haberimizde. Cemal Koçak'ın yaşı, nereli olduğu ve biyografisi hakkında detaylar.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Erzurum Palandöken Belediye Başkan adayı ise Cemal Koçak. Cemal Koçak nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CEMAL KOÇAK KİMDİR?

Cemal Koçak 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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