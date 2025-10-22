Çarşamba günü hangi diziler var? 22 Ekim Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: Aynadaki Yabancı

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 EKİM

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Maç Önü

19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22:00 Maç Sonu

22:30 Taşacak Bu Deniz