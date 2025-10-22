Çarşamba günü hangi diziler var? 22 Ekim Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: -
ATV: Aynadaki Yabancı
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 EKİM
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Maç Önü
19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:00 Maç Sonu
22:30 Taşacak Bu Deniz