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Canlı yayında kafasına sıkan adam öldü mü, yaşıyor mu? (VİDEO) Ankara'da kafasına sıkan yayıncı ne oldu, öldü mü?

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Ankara'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vuran adam hakkında son durum belli oldu. Peki, Canlı yayında kafasına sıkan yayıncı adam öldü mü, yaşıyor mu? İşte, Ankara'da kafasına sıkan yayıncı ne oldu, öldü mü? Detaylar...

Canlı yayında kafasına sıkan adam öldü mü? Ankara'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vuran adam hakkında son durum belli oldu. Peki, Canlı yayında kafasına sıkan yayıncı adam öldü mü, yaşıyor mu? Detaylar haberimizde...

CANLI YAYINDA KAFASINA SIKAN ADAM NE OLDU?

Ankara'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki Kerim Yücel, kafasına dayadığı silahın ateş alması sonrası hayatını kaybetti. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kaydedildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 45 yaşındaki Kerim Yücel, evinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açtığı sırada elindeki tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken ve alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen Yücel, silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan adam kurtarılamadı. Kuryelik işi uğraştığı öğrenilen Yücel'in cenazesinin yarın Karşıyaka Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.

"BÜYÜK İHTİMALLE ALKOL SEBEBİYLE OLDU"

Olayla ilgili konuşan Yücel'in arkadaşı Savaş Koç, "Mahalleden arkadaşımızdı. Olayı öğrendikten sonra evine geldik. Kimse yoktu. Hastaneye gittik. Orada vefat ettiğini öğrendim. Üzüldük. Bunu yapacak birisi değildi. Kötü birisi de değildi ama alkol kullanırdı. Bu olayda büyük ihtimalle alkol sebebiyle oldu. Silahın içerisinde mermi olduğunu unutuyor herhalde. Silahı da göstermeye çalışırken kendisine ateş etmiş. Ne zamandan beri silahı vardı bilmiyorum. Kendi canına kıyacak birisi değil. Cesedi şu anda Adli Tıpta. Yarın da defin işlemleri yapılacak. Kimseyle bir sorunu yoktu" dedi.

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