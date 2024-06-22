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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği arızalanan tanker nedeniyle tek yönlü askıya alındı

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Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, PAROS isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, bir tankerin arızalanması nedeniyle tek yönlü askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen PAROS isimli tanker arızalandı. Boğazda gemi trafiği arıza nedeniyle tek yönlü askıya alındı.

"TRAFİK TEK YÖNLÜ ASKIYA ALINDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Gündem

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