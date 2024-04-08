Hafta için her gün NOW TV'de yayın yapan Çağla Şıkel, genç kızlara meydan okuduğu fiziğiyle adından söz ettirirken zaman zaman yaptırdığı estetik müdahalelere adından söz ettiriyor. Şıkel son olarak yüzüne yaptırdığı işlemle takipçilerinin tepkisini çekti. Çağla Şıkel estetik mi yaptırdı? Çağla Şıkel neden gündemde? İşte detaylar...

ÇAĞLA ŞIKEL ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Bir marka ile yaptığı işbirliği kapsamında kamera karşısına geçen Çağla Şıkel'in dudaklarındaki eşitsizlik, elmacık kemiklerindeki dolgunluk ve ön dişleri dikkat çekti. Son hali takipçileri tarafından hiç beğenilmeyen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturunca "Yazık etmiş kendine" yorumları yapıldı.

İşte Şıkel'in son hali ve gelen yorumlar...