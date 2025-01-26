ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı'nın zirveleri hangi ilin sınırları içindedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BÜYÜK AĞRI DAĞI VE KÜÇÜK AĞRI DAĞI'NIN ZİRVELERİ HANGİ İLİN SINIRLARI İÇİNDEDİR?

A: Iğdır

B: Ağrı

C: Kars

D: Van

Cevap : B