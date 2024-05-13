Bursluluk sınavı sonuçları! Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? #128204

21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı, 5., 6., 7., 8. sınıf ve lise 9., 10., 11. sınıf öğrencileri arasında büyük bir heyecanla tamamlandı. Sınav, geleceklerini şekillendirmek isteyen gençler için önemli bir fırsat sunarken, başarıyı ve geleceklerini belirleyecek olan sonuçları bekleyiş başladı. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları! Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI EKRANI

Bursluluk sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.