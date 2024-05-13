Bursluluk sınavı sonuçları! Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? #128204
Bursluluk sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, Bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Sınav sonuçları açıklandı mı? İşte bursluluk sınavı sonuçları hakkında son bilgiler.
21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı, 5., 6., 7., 8. sınıf ve lise 9., 10., 11. sınıf öğrencileri arasında büyük bir heyecanla tamamlandı. Sınav, geleceklerini şekillendirmek isteyen gençler için önemli bir fırsat sunarken, başarıyı ve geleceklerini belirleyecek olan sonuçları bekleyiş başladı. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları! Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?