Bursa tarım fuarı ne zaman? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bir konu haline geldi. 2022 Yılında gerçekleştirilecek olan Bursa tarım fuarının tarihi, fuara katılmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Bursa tarım fuarı ne zaman? 2022 Bursa tarım fuarı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 2021 yılında; 9 ülkeden 145 firma ve firma temsilciliğinin katılımında gerçekleşmişti. Bu sene 19. Kez düzenlenecek olan Fuarın tarihi merak ediliyor. Peki, Bursa tarım fuarı ne zaman? 2022 Bursa tarım fuarı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

BURSA TARIM FUARI NE ZAMAN?

Bursa 19. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 14. Hayvancılık Ve Ekipmanları Fuarı, 4 - 8 Ekim 2022 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.