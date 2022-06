Burry Soprano Yapma Yanarız şarkı sözleri! Burry Soprano Yapma Yanarız DİNLE! Burry Soprano Yapma Yanarız sözleri nedir? - Haberler

Burry Soprano Yapma Yanarız şarkı sözleri, merak edilen konular arasında yer alıyor. iTunes, Fizy, Spotify, Youtube gibi platformlarda yayınlandığı andan itibaren kısa sürede beğeni toplayan Burry Soprano Yapma Yanarız şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Burry Soprano Yapma Yanarız şarkı sözleri! Burry Soprano Yapma Yanarız DİNLE! Burry Soprano Yapma Yanarız sözleri nedir?

BURRY SOPRANO YAPMA YANARIZ ŞARKI SÖZLERİ

Kaç kere çizdim çizgi

Gece vakti tüm işler gizli

Kaypaklara vermem ödün baba zirvede rap'le ilişkim ciddi

*** diktim bitti, dedi *** beni *** gitti

Koyarım bire beş nasıl olsa cebimde stack dolu yüz bin misli

Sakatım kafadan yaklaşma sakın bana saklarım paramı makinada

Dedim yapamazsın dedi emin misin ve gacı soyundu marinada

Yaparım milyon YTL gibi param gecede altı sıfır atar

Kalsam da 1 numarada 150 gün üye değilim bi tarikata wow

Değerli vakitim, gelmem tek dostlarımla kitim

Suyun sıcaklığı hoşuma giderse denize dökerim nakiti

Bahşiş önemli azizim çekemiyorsan *** sana dizim

Altınlar göğsümde günün sıcağından erir bu modern bi nazizm

Takılma bana seni salarız

Bekleme yapma seni ararız

Dedi ki yakında benim oda

Dedim ona yapma yapma yanarız

İstersen gönül koy istersen darıl

Senin tayfa geniş biz ise darız

Bizden olmayana sade zararız

Değiliz bir, yapma yanarız

Yapma yanarız

Hiç hesap yok sadece zarız

Üstüme gelme yapma yanarız

Yapma yanarız

Gözümüz pek, kavgaya varız

Üstüme gelme yapma yanarız

Yanımda semtimden shooter'lar çevik kuvvet gibi ineriz gecelere

Kaşınanları tek bakışta sererim ihtiyaç yok bile hecelere

Yapma laklak geveleme sorma bana wc nere

Yanımdaki tayfa çıkarıp üstüne işeyecek kadar dejenere

Sebebim yok karşımdakileri sererim hep yere

Gösteriş *** kızları emerler ruhumu teknede

Mesafem olsa da kulağım alışık garip isteklere

Devam et bekleme devam et devam et

Kesmeden birisi yolumu gezmedim epeydir

Yapacak yok bi şeyim sahil kasabalı *** beni pek beğenir

Arabam yok şoförüm var hem de pois kendisi XL'dir

Keçiyim ben güzelim değilim rat ve de sevmedim hiç peynir

Takılma bana seni salarız

Bekleme yapma seni ararız

Dedi ki yakında benim oda

Dedim ona yapma yapma yanarız

Yapma yanarız

Yapma yanarız

Yapma yanarız!

Haberler.com - Gündem