Burry Soprano Yapma Yanarız şarkı sözleri! Burry Soprano Yapma Yanarız DİNLE! Burry Soprano Yapma Yanarız sözleri nedir? - Haberler

Burry Soprano Yapma Yanarız şarkı sözleri! Burry Soprano Yapma Yanarız DİNLE! Burry Soprano Yapma Yanarız sözleri nedir?
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Rap dünyasının takip edilen isimlerinden biri olan Burry Soprano, yeni parçasını paylaştı. Burry Soprano Yapma Yanarız şarkı sözleri, merak edilen konular arasında yer aldı. Burry Soprano Yapma Yanarız şarkı sözleri! Burry Soprano Yapma Yanarız DİNLE! Burry Soprano Yapma Yanarız sözleri nedir?
Burry Soprano Yapma Yanarız şarkı sözleri, merak edilen konular arasında yer alıyor. iTunes, Fizy, Spotify, Youtube gibi platformlarda yayınlandığı andan itibaren kısa sürede beğeni toplayan Burry Soprano Yapma Yanarız şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Burry Soprano Yapma Yanarız şarkı sözleri! Burry Soprano Yapma Yanarız DİNLE! Burry Soprano Yapma Yanarız sözleri nedir?
BURRY SOPRANO YAPMA YANARIZ ŞARKI SÖZLERİ
Kaç kere çizdim çizgi
Gece vakti tüm işler gizli
Kaypaklara vermem ödün baba zirvede rap'le ilişkim ciddi
*** diktim bitti, dedi *** beni *** gitti
Koyarım bire beş nasıl olsa cebimde stack dolu yüz bin misli
Sakatım kafadan yaklaşma sakın bana saklarım paramı makinada
Dedim yapamazsın dedi emin misin ve gacı soyundu marinada
Yaparım milyon YTL gibi param gecede altı sıfır atar
Kalsam da 1 numarada 150 gün üye değilim bi tarikata wow
Değerli vakitim, gelmem tek dostlarımla kitim
Suyun sıcaklığı hoşuma giderse denize dökerim nakiti
Bahşiş önemli azizim çekemiyorsan *** sana dizim
Altınlar göğsümde günün sıcağından erir bu modern bi nazizm
Takılma bana seni salarız
Bekleme yapma seni ararız
Dedi ki yakında benim oda
Dedim ona yapma yapma yanarız
İstersen gönül koy istersen darıl
Senin tayfa geniş biz ise darız
Bizden olmayana sade zararız
Değiliz bir, yapma yanarız
Yapma yanarız
Hiç hesap yok sadece zarız
Üstüme gelme yapma yanarız
Yapma yanarız
Gözümüz pek, kavgaya varız
Üstüme gelme yapma yanarız
Yanımda semtimden shooter'lar çevik kuvvet gibi ineriz gecelere
Kaşınanları tek bakışta sererim ihtiyaç yok bile hecelere
Yapma laklak geveleme sorma bana wc nere
Yanımdaki tayfa çıkarıp üstüne işeyecek kadar dejenere
Sebebim yok karşımdakileri sererim hep yere
Gösteriş *** kızları emerler ruhumu teknede
Mesafem olsa da kulağım alışık garip isteklere
Devam et bekleme devam et devam et
Kesmeden birisi yolumu gezmedim epeydir
Yapacak yok bi şeyim sahil kasabalı *** beni pek beğenir
Arabam yok şoförüm var hem de pois kendisi XL'dir
Keçiyim ben güzelim değilim rat ve de sevmedim hiç peynir
Takılma bana seni salarız
Bekleme yapma seni ararız
Dedi ki yakında benim oda
Dedim ona yapma yapma yanarız
Yapma yanarız
Yapma yanarız
Yapma yanarız!