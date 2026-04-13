Haberler

Burdur'da leylekler baharla birlikte Yarıköy'e geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Yarıköy köyüne bahar ile birlikte gelen leylekler, köyün sulak alanlarını yaşam alanı olarak seçti. Çiftçi dostu olan bu kuşlar, tarım alanlarındaki zararlı böcekleri yiyerek doğal dengeyi sağlıyor.

Burdur merkeze bağlı Yarıköy'de baharla birlikte leylekler gelmeye başladı.

Kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden baharın gelişiyle Türkiye'ye dönen leylekler, Burdur merkeze bağlı Yarıköy'e geldi. Leylekler köy girişi ve içerisindeki aydınlatma direklerinde yerlerini aldı. Bazı vatandaşlar da cep telefonları ile leylekleri görüntüledi. 

ZARARLI BÖCEKLERİ YİYORLAR

Besin açısından zengin sulak alanlara sahip olması dolayısıyla Yarıköy'ü kendilerine yaşam alanı olarak belirleyen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra kışı geçirmek üzere tekrar Afrika'ya göç edecek. Çiftçi dostu leylekler, tarım alanlarındaki zararlı böcekleri yiyerek, doğal dengeyi sağlamalarıyla biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor Nefise’nin talebi sonrası Acun eski sevgiliden gelen mesajı aktardı

Survivor’da Nefise gündemi! Acun eski sevgiliden gelen mesajı iletti
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi

Türkiye’yi hedef almıştı: Tepkiler geri adım attırdı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Survivor Nefise’nin talebi sonrası Acun eski sevgiliden gelen mesajı aktardı

Survivor’da Nefise gündemi! Acun eski sevgiliden gelen mesajı iletti
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi

Menajerine verdiği yanıta beğeni yağıyor
Ekrandaki aşk gerçek çıktı! '7 Numara’nın iki oyuncusu evliymiş

Ekrandaki aşk gerçek çıktı! '7 Numara’nın iki oyuncusu evliymiş