Burak Birsen kimdir? NOW Ana haberi kim sunuyor 27 Ağustos?

Burak Birsen, FOX Haber'de yaz aylarında ana haber sunuculuğunu üstleniyor. Burak Birsen, 1975 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi mezunudur.Burak Birsen kimdir? NOW Ana haberi kim sunuyor?

BURAK BİRSEN KİMDİR?

Burak Birsen, gazeteci ve ana haber sunucusudur. Burak Birsen 1975 Muğla doğumludur. Uzun yıllar TRT, Milliyet, Kanal D, Fox TV gibi kurumlarda çalışmıştır. Burak Birsen 2010 yılında Fox TV bünyesinde çalışmaya başlamıştır ve ana haber sunuculuğu yapmıştır. Burak Birsen 2012 yılında Fox TV'de çalışan Gülşah İnce ile dünya evine girmiştir. 2021 yılında ise son bulmuştur. Burak Birsen Mart 2023'te Nergis Akgun ile dünya evine girmiştir.