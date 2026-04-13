Haberler

Genç hayranı Bülent Ersoy'a trafikte hayatının şokunu yaşattı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul trafiğinde seyir halindeyken yanındaki takside Türk müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy’u gören genç, heyecanına yenik düşerek aracından inip sanatçının yanına koştu. Ancak hayranından beklenmedik anda gelen seslenişle irkilen Ersoy'un o anları gündem oldu.

  • Bülent Ersoy, İstanbul trafiğinde taksiyle seyahat ederken bir genç hayranı tarafından fark edildi.
  • Hayranın yüksek sesle bağırması Bülent Ersoy'u korkuttu ve 'Ödümü patlat!' dedi.
  • Bülent Ersoy, hayranına pencereden el sallayıp öpücük atarak teşekkür etti.

Türk sanat müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy, İstanbul trafiğinde objektiflere oldukça ilginç ve bir o kadar da gülümseten anlarla yansıdı. Bir taksinin ön koltuğunda seyahat eden Ersoy, hiç beklemediği bir anda gelen yüksek sesli hayranlık nidasıyla neye uğradığını şaşırdı.

ARAÇTAN İNDİ, YANINA KOŞTU

O anları kayda alan bir genç, trafik durduğu sırada yanındaki takside Bülent Ersoy’u fark etti. Büyük bir heyecanla aracından inerek Ersoy'un yanına koşan genç, "Divam, saygılar Divam, merhabalar!" diyerek bağıran gencin sesi, aracın içinde sessizce oturan Ersoy’u bir anlığına korkuttu. Yerinden sıçrayan ve eliyle kalbini tutan Ersoy, şaşkınlığını gizleyemeyerek "Ödümü patlatı!" dedi.

KORKUSU KISA SÜREDE YERİNİ TEBESSÜME BIRAKTI 

İlk şoku atlatan Bülent Ersoy, kendisine sevgi gösterisinde bulunan gencin nezaketine ve ilgisine kayıtsız kalmadı. Yüzündeki şaşkınlığın yerini kısa sürede büyük bir tebessüme bırakan sanatçı, pencereden hayranına el sallayıp, öpücük atarak teşekkür etti. Yeşil kürkü ve ikonik gözlükleriyle yine şıklığından ödün vermediği görülen Ersoy, çevredeki diğer sürücülerin de ilgi odağı oldu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Bu oluşuma hayranlık duyanlara bende şaşkınlık duyuyorum. Yine bir oluşum haberi. Ipmeliği gündemde tutma çabaları....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

