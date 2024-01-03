Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, yeni bölümü ile birlikte ekranlara gelecek ve bu nedenle yeni bölüme dair araştırmalar devam ediyor. Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? Sorusu, bu kapsamda en çok merak edilen soru oluyor. Peki, Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

BUGÜN KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM VAR MI?

3 Ocak Çarşamba Atv yayın akışında yer almakta olan programa göre Kuruluş Osman saatinde İkizler Projesi Yabancı sinema filmi ekranlara gelecek. Kuruluş Osman ve daha birçok dizi, yılbaşı nedeniyle ekranlara gelemeyecek ve bunun yerine yabancı sinema filmleri yer almaktadır. Kuruluş Osman 143. yeni bölüm 10 Ocak 2024 Çarşamba akşamı izleyicileri ile Atv ekranlarında buluşacak.

ATV YAYIN AKIŞI 3 OCAK 2024

06: 00 Bir Küçük Gün Işığı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 İkizler Projesi TV'de İlk - Yabancı Sinema

22: 20 Yıldızlar Bana Uzak 1.Bölüm