Bugün hangi diziler var? 19 TV YAYIN AKIŞI! Televizyonda bu akşam neler var?

Bu akşam hangi diziler yayınlanacağı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Ocak Cuma günü televizyonda hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak diziler sorgulatılıyor. İzleyiciler tarafından kanalların yayın akışları araştırılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte detaylar..

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Ateş Kuşları / Saat 20:00 / ATV

Arka Sokaklar / Saat 20:00 / Kanal D

Gaddar / Saat 20:00 / Fox Tv

Kızılcık Şerbeti / Saat 20:00 / Show Tv

Yalı Çapkını / Saat 20:00 / Star Tv