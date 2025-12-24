Haberler

Bu görüntüye beğeni yağıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Anderson Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş derbisini tribünde izleyenler arasındaydı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sakatlığını bahane ederek ülkesine Noel'e gitmeyen, takımının yanında kalan Anderson Talisca'ya övgü dolu yorumlarda bulundu.

  • Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca, sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama nedeniyle tedavi altına alındı.
  • Anderson Talisca, Noel'i kutlamak üzere ülkesine gitmeyerek Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı maçı stadyumdan izledi.
  • Fenerbahçeli taraftarlar, Noel izni alarak maçta forma giymeyen Ederson ve Jhon Duran'ı örnek göstererek Talisca'nın fedakarlığını vurguladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

TALISCA SAKATLIĞI NEDENİYLE FORMA GİYEMEDİ

Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca, ikas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

NOEL'E GİTMEDİ, TAKIMINI DESTEKLEDİ

Brezilyalı oyuncu, sakatlığının ardından dün akşam sarı-lacivertli taraftarların gönüllerini fethetti. Yıldız isim, ailesiyle birlikte Noel'i kutlamak üzere ülkesine gitmeyerek takım arkadaşlarının Beşiktaş ile oynadığı derbiyi stadyumdan izledi.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR GELDİ

Talisca'nın sergilediği bu hareket Fenerbahçeli taraftarların gözünden kaçmadı. Birçok taraftar, Noel izni alarak derbide forma giymeyen Ederson ile Jhon Duran'ı örnek göstererek Güney Amerikalı Talisca'nın fedakarlığını dile getirdi. Yapılan yorumlarda, ''O da ülkesine gidip Noel kutlayabilirdi'', ''Sakat olmasına rağmen Noel kutlamamış, maça gelmiş. Helal olsun'', ''Talisca'ya saygım ve sevgim bir kat daha arttı. Ailesini evde bırakıp maça gelmiş'' ifadeleri kullanıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Futbol
500

