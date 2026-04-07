Bölüm başına rekor ücretler! İşte en çok kazanan oyuncular

Son yıllarda Türk dizilerinin yurt dışı satışlarının artması ve dijital platform yatırımlarının çoğalmasıyla birlikte oyuncu ücretlerinde de ciddi bir yükseliş yaşandı. Özellikle reyting başarısı yüksek projelerde yer alan ve geniş hayran kitlesine sahip oyuncuların bölüm başı ücretleri milyon TL seviyelerine ulaştı.

ZİRVEDE KIVANÇ TATLITUĞ VE KENAN İMİRZALIOĞLU VAR

Sektör kulislerinde konuşulan rakamlara göre listenin üst sıralarında Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor. Her iki oyuncunun da projelerine göre bölüm başına yaklaşık 4 milyon TL ve üzeri kazanç elde ettiği iddia ediliyor. Listenin üst sıralarında ayrıca Çağatay Ulusoy da yer alıyor.

GENÇ OYUNCULAR DA ÜST LİGDE

Son dönemde popüler dizilerle çıkış yapan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de bölüm başı kazançlarıyla dikkat çeken isimler arasında gösteriliyor. Kadın oyuncular arasında Demet Özdemir ve Hande Erçel’in de yüksek ücretleriyle öne çıktığı konuşuluyor.

İşte en çok kazanan 10 oyuncu (iddialara göre)

1- Kıvanç Tatlıtuğ : 4.000.000 – 4.500.000 TL

2- Kenan İmirzalıoğlu: 4.000.000 TL

3- Çağatay Ulusoy : 3.000.000 – 3.500.000 TL

4- Afra Saraçoğlu : 2.500.000 TL

5- Mert Ramazan Demir : 2.500.000 TL

6- Demet Özdemir : 2.000.000 TL

7- Hande Erçel : 1.750.000 TL

8- Ozan Akbaba : 1.500.000 TL

9- Akın Akınözü : 1.500.000 TL

10- Sinem Ünsal : 1.000.000 TL

Rakamlar sektör kulisi iddialarına dayanmaktadır.