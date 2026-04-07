Bölüm başına rekor ücretler! İşte en çok kazanan oyuncular

Türk dizi sektöründe artan bütçeler oyuncuların kazançlarına da yansıdı. 2026 sezonunda sektör kulislerine yansıyan iddialara göre bazı oyuncular bölüm başına 4 milyon TL’yi aşan ücretler alıyor. İşte kazançlarıyla dikkat çeken o isimler…

  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başına yaklaşık 4 milyon TL ve üzeri kazandığı iddia ediliyor.
  • Çağatay Ulusoy'un bölüm başına 3.000.000 - 3.500.000 TL kazandığı iddia ediliyor.
  • Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bölüm başına 2.500.000 TL kazandığı iddia ediliyor.

Son yıllarda Türk dizilerinin yurt dışı satışlarının artması ve dijital platform yatırımlarının çoğalmasıyla birlikte oyuncu ücretlerinde de ciddi bir yükseliş yaşandı. Özellikle reyting başarısı yüksek projelerde yer alan ve geniş hayran kitlesine sahip oyuncuların bölüm başı ücretleri milyon TL seviyelerine ulaştı.

ZİRVEDE KIVANÇ TATLITUĞ VE KENAN İMİRZALIOĞLU VAR

Sektör kulislerinde konuşulan rakamlara göre listenin üst sıralarında Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor. Her iki oyuncunun da projelerine göre bölüm başına yaklaşık 4 milyon TL ve üzeri kazanç elde ettiği iddia ediliyor. Listenin üst sıralarında ayrıca Çağatay Ulusoy da yer alıyor.

GENÇ OYUNCULAR DA ÜST LİGDE

Son dönemde popüler dizilerle çıkış yapan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de bölüm başı kazançlarıyla dikkat çeken isimler arasında gösteriliyor. Kadın oyuncular arasında Demet Özdemir ve Hande Erçel’in de yüksek ücretleriyle öne çıktığı konuşuluyor.

İşte en çok kazanan 10 oyuncu (iddialara göre)

1- Kıvanç Tatlıtuğ : 4.000.000 – 4.500.000 TL

2- Kenan İmirzalıoğlu: 4.000.000 TL

3- Çağatay Ulusoy : 3.000.000 – 3.500.000 TL

4- Afra Saraçoğlu : 2.500.000 TL

5- Mert Ramazan Demir : 2.500.000 TL

6- Demet Özdemir : 2.000.000 TL

7- Hande Erçel : 1.750.000 TL

8- Ozan Akbaba : 1.500.000 TL

9- Akın Akınözü : 1.500.000 TL

10- Sinem Ünsal : 1.000.000 TL

Rakamlar sektör kulisi iddialarına dayanmaktadır.

Musa Can Çayan
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSimu:

Mehmet Şimşeeeeek.. Duy bunları... 1 milyon garibandaki 10 lira yerine ha bu 10 kişinin milyonlarını alsan yeter..

Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Kulağının üzerine yatmış duymaz.elmas pırlantadaki vergi vergi torbasından çıkarıldı.bunumu duyacak .

Haber YorumlarıEmir Emir:

BUNLARIN FİLM İCABİ YAPTIĞINI BİZ GERÇEK HAYATTA YAPIYORUZ BİZE DAVA AÇIYORLAR,BEŞ KURUŞTA VEREN YOK.

Haber YorumlarıYavuz YILMAZ:

Ömmmrrrüümmmmmmmm ?

Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Bu haber Turk basininin klasik masa basi haberlerinden. (iddialara göre) seklinde yazilmis. Kim iddia ediyor? Nerede gormus? Asparagas.

