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Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi?

Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi?
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25 Kasım Pazartesi günü Bolu'da okulların tatil olup olmadığı konusu gündeme geliyor. Bolu'daki okulların tatil olup olmadığına dair duyuru yapıldı mı? araştırılıyor. Peki, Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi?

25 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı konusu, Bolu'da yaşayan öğrenciler ve veliler için büyük bir merak konusu oldu. Öğrenciler, bu günün tatil olup olmayacağına dair açıklama yapılmasını bekliyorlar. Bolu Valiliği'nden açıklama yapılıp yapılmadığı aratılıyor. Peki, Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Detaylar haberimizde...

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray'da etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Pozantı ve Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Ayrıca Adana'ya bağlı Feke, Saimbeyli ilçelerindeki köy okulları ile Ordu'nun 15 ilçesinde okullar tatil edildi. Giresun'da Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Dereli ilçelerinde ve Giresun merkez, Espiye ilçelerindeki köy okullarında eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi?

25 KASIM PAZARTESİ BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Bolu'da aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; merkez ilçede 44, Mengen'de 25, Göynük'te 16, Mudurnu'da 48 ve Seben'de 1 köye ulaşımın kapalı olduğu, köy yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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