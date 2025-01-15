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BIOXCIN'e 14. Altın Havan Kozmetik Ar-Ge Ödülü: Türk İnovasyonunun Zaferi!

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BIOXCIN, 21 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 14. Altın Havan İlaç ve Eczacılık Sektörü Başarı Ödüllerikapsamında Kozmetik Ar-Ge Ödülü'nü kazanarak sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Barbaros Point Hotel'de düzenlenen tören, BIOXCIN'in yenilikçi projeleri ve uluslararası standartlardaki kalite anlayışını öne çıkardı. Bu ödül, markanın ulusal ve uluslararası başarısını taçlandırdı

İnovasyon ve Kalitenin Adresi: BIOXCIN

BIOXCIN, bilim ve teknolojiyi bir araya getiren yenilikçi Ar-Ge çalışmalarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da dermokozmetik alanında öncü bir marka olarak standartları belirliyor. Özellikle ürün geliştirme konusundaki öncülü, sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

Hakan Sevinç ve Nevzat Kar, ödülü Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tolga Mumcu Çetinkaya'nın elinden gururla teslim aldı.

BIOXCIN , bu ödülle Türk dermokozmetik sektörünün uluslararası prestijine önemli bir katkı sağladı.

BIOXCIN'e 14. Altın Havan Kozmetik Ar-Ge Ödülü: Türk İnovasyonunun Zaferi!
Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bioxin kelimesini yanlış okumuşum özür dilerim yorumum için. Hayırlı olsun.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir ara lokma da döktüler Kadıköy 'de. Yakın olmasada helvasini da yaparlar. Verin coşkuyu.

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