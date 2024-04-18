Bilsem sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? BİLSEM sınavlarına nasıl bakılır?

BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, özellikle ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. 2024 BİLSEM takvimine göre sonuçların ne zaman açıklanacağı konusu gündemde. Peki, Bilsem sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? BİLSEM sınavlarına nasıl bakılır?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

BİLSEM takvimine göre, 15 Mayıs'ta bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. 26 Mayıs ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sınavları gerçekleştirilecek. 31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?

BİLSEM'de, öğrenciler 10 Şubat ile 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye tabi tutuldu. Ön değerlendirme sonuçları ise 18 Nisan'da adaylarla paylaşılacak.

BİLSEM SINAVINI GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Genel zihinsel yetenek alanında 130 ve üzeri; Resim yetenek alanında 85 ve üzeri; Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

BİLSEM sınav sonuçlarını öğrenmek için Millî Eğitim Bakanlığının resmî sitesi olan www.meb.gov.tr'yi takip edebilir ve öğrencinin T. C. kimlik numarası ile sınav sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

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