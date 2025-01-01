Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlıyor 2025?

Televizyon dünyasının sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ten heyecan verici bir haber geldi. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan popüler talk show programı Beyaz Show geri dönüyor. Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlıyor 2025?

BEYAZ SHOW NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR 2025?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı sırasında Beyaz Show'un geleceğiyle ilgili sorulara yanıt veren Beyazıt Öztürk, hayranlarını sevindiren şu açıklamayı yaptı:

"Evet, Beyaz Show geri dönüyor! 2025 yılında TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacağız. Bu heyecanı paylaşmak için sabırsızlanıyorum."

Yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Beyaz Show, yeni yılda TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.