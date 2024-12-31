Berfu Yenenler hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Berfu Yenenler kimdir, kaç yaşında, evli mi? Berfu Yenenler hangi dizilerde, filmlerd

TV 8'de uzun süredir devam eden O Ses Türkiye, Yılbaşı özel programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 2025 Yılbaşı özel programında konuk olarak yer alacak olan Berfu Yenenler hakkında merak edilenler gündemde. Berfu Yenenler kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Berfu Yenenler hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, hangi şarkıyı söyledi? Tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Berfu Yenenler kimdir, kaç yaşında, evli mi? Berfu Yenenler hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yenenler ya da evlenmeden önceki soyadıyla Berfu Yıldız, 11 Nisan 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 1.80 boyundaki güzel Berfu Yenenler Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği mezunu. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yenenler 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Şimdilerde Youtube kanalında içerik üreticiliği yapan Berfu Yenenler eğlenceli videolarla severlerinin karşısına çıkıyor.

9 Haziran 2019 yılında Eser Yenenler ile dünya evine giren Berfu Yenenler'in Kuzey adında bir oğlu var.

BERFU YENENLERO SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Berfu Yenenler O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.