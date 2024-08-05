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Beklenmedik İhanet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beklenmedik İhanet filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Beklenmedik İhanet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Beklenmedik İhanet konusu, özeti ve Beklenmedik İhanet oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Beklenmedik İhanet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Beklenmedik İhanet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beklenmedik İhanet filmini izleyecek olanların merak ettiği Beklenmedik İhanet konusu nedir, Beklenmedik İhanet oyuncuları kimler ve Beklenmedik İhanet özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Lion , Crater , Bill ve Mouse birbirlerini koruyup kollayan ekip halinde çalışan yetim insanlardır. Her türlü işi yapmaktadırlar. Onlara aslında bir grup paralı askerde diyebiliriz. Süper bir soygun gerçekleştirmek için tekrar bir araya gelen ekibin ihtiyacı olan mülteci kampını korumak için bir yabancı istihbarat teşkilatı tarafından tutulan aynı zamanda değerli ilaçları taşıyan bir minibüsü kaçırmaya karar verirler. Ancak kamyonun çalınan altın külçeleri ile dolu olduğunu anladıklarında işler çok çabuk değişecektir.

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ekin Cheng

Sergej Onopko

Björn Freiberg

Jordan Chan

David Torok

Temur Mamisashvili

Kar Lok Chin

Kyle Shapiro

Osman Demir
Osman Demir
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