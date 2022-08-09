Besteci, Söz Yazarı, Oyuncu olan Begüm Topçu, birçok dizide rol aldı. Begüm Polat kimdir? Begüm Polat kaç yaşında, nereli? Begüm Topçu hangi dizilerde rol aldı? Begüm Topçu şarkıları!

Son olarak "Doyulur mu? şarkısı ile adından söz ettiren Begüm Polat, film ve dizi projeleri ile de konuşulmaktadır. Begüm Polat kimdir? Begüm Polat kaç yaşında, nereli?

BEGÜM POLAT KİMDİR?

1994 doğumlu Begüm Polat, aslen Ankaralıdır. İstanbul'da yaşayan Polat, ikizler burcudur. Besteci, Söz Yazarı, Oyuncu Begüm Polat, ilk başrolü Koyver Gitsin filmi ile oldu. Filmde seslendirilen 'Tombalacık Halimem" türküsünü kendisi seslendirdi.

BEGÜM POLAT ŞARKILARI

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Doyulur mu?,