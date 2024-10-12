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Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında iki şubesinde domuz eti saptanan Köfteci Yusuf'a bir destek de Bedri Usta ismi ile tanınan Bedrettin Aydoğdu'dan geldi. Aydoğdu, kızı ve arkadaşlarını da yanına alarak Köfteci Yusuf'ta yemek yemeye gitti.

7 yaşında göç ettiği Adana'da kebapçılık ile ilgilenmeye başlayan ve kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Bedri Usta ismi ile tanınan Bedrettin Aydoğdu'dan Köfteci Yusuf'a destek mesajı geldi.

"BÖYLE BİR ŞEYE TENEZZÜL ETMEZ"

Köfteci Yusuf'un şubelerinden birinin önüne giden Aydoğdu, "290 şubesi olan adam niye böyle bir şey yapsın? 12 bin çalışanı olan marka böyle bir şeye tenezzül etmez. Bugün köfte yemeye geldim" dedi.

Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Gastronomi

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Yorumlar (16)

C. K.:

kumpas var yerli firmaya sahip çıkalım

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Ahmet Çakır:

Devletten iyimi bileceksiniz.Bedride kim oluyormuş tenekeler

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Naci Büyükkal:

Bedri kaç paraya satın alındın? Yahu Devlet Domuz eti olduğunu belgelemiş, sen kimi kandırıyorsun? :DDDD

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yasin yaşaran:

ensar vakfina bagis yapsa bu olmazdi

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hakan keskinsoy:

bu okay cok sacma sanki buzamana kadar numune almadilar yada rakipleri alip tes yapmadi. kimi kandirmaya calisiyorsunuz. siyaset baska bir sey deyil bu.

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ibrahim hantaş:

hiç inandırıcı değil bakanlığın açıklaması 1000%1 nedir ya adamın işine taş koymak nedir kimin fikri idi acaba burger king MC Donalds KFC bunları denetlediniz mi hiç yerli olana milli olana çökmeye çalışın işini düzgün yapana operasyon çekmeyi bırakın Dilan polat engin polata sahip çıkan olmayan adalet köfteci Yusuf'u yok etmeye çalışıyor

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ENSON:

Birde ailece siz Domuzu ?? yiyin…!!!!

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R. Samsun55:

Bedir’den de tiksindim ……

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Sertaç:

Ne yani devletin kurumuna değil de kebabçı bedriye mi inanalım şimdi?

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Erkan Search & Rescue:

havuza 100 milyon dolar atsa başına bu işler gelmezdi.

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