Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti

7 yaşında göç ettiği Adana'da kebapçılık ile ilgilenmeye başlayan ve kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Bedri Usta ismi ile tanınan Bedrettin Aydoğdu'dan Köfteci Yusuf'a destek mesajı geldi.

"BÖYLE BİR ŞEYE TENEZZÜL ETMEZ"

Köfteci Yusuf'un şubelerinden birinin önüne giden Aydoğdu, "290 şubesi olan adam niye böyle bir şey yapsın? 12 bin çalışanı olan marka böyle bir şeye tenezzül etmez. Bugün köfte yemeye geldim" dedi.