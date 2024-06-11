Bayram tatilinde İstanbul'da nereye gidilir? Kurban Bayramında İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasında nereleri gezmeli?

Kurban Bayramına az bir zaman kaldı. Bayram tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar İstanbul'da neler yapabileceklerini merak ediyor. Özel sektöre 4 gün ve resmi kurumlara 9 gün olan bayram tatilinde nerelere gidilmeli? Sorusunun cevabı aratılıyor. İstanbul'da bayram tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmek için bu önerilere göz atabilirsiniz.

BAYRAM TATİLİNDE NERELERİ GEZMELİ?

Avrupa ve Anadolu yakalarını birleştiren Boğaz'da tekne turu yaparak, İstanbul'un eşsiz güzelliklerini denizden keşfedebilirsiniz.

Büyükada, Heybeliada gibi İstanbul'daki Adalara günübirlik bir gezi düzenleyebilirsiniz. Ada turunda bisiklet kiralama ve deniz keyfi yapabilirsiniz.

BAYRAM TATİLİNDE AVRUPA YAKASINDA NEREYE GİDİLİR?

Avrupa Yakası

Sultanahmet Meydanı Ayasofya Sultanahmet Camii (Mavi Camii) Topkapı Sarayı Galata Kulesi İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı Dolmabahçe Sarayı Beyoğlu Karaköy Kapalı Çarşı

BAYRAM TATİLİNDE ANADOLU YAKASINDA NEREYE GİDİLİR?

Anadolu Yakası