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Bayram Polat, ATO 10 No’lu Basın Yayın Meslek Komitesi üyesi seçildi

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Bayram Polat, ATO 10 No’lu Basın Yayın Meslek Komitesi üyesi seçildi
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Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, Ankara Ticaret Odası seçimlerinde 10 No’lu Basın Yayın Meslek Komitesi üyeliğine seçildi. ATO bünyesinde görev yapacak meclis ve komite üyeleri arasındaki tek gazeteci olduğunu belirten Polat, yeni dönemde hem basın sektörünün sorunlarını hem de farklı meslek gruplarının taleplerini gündeme taşıyacağını ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) organ seçimlerinde Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, 10 No’lu Basın Yayın Meslek Komitesi üyesi seçildi. Polat, ATO bünyesinde görev yapacak meclis ve komite üyeleri arasında tek gazeteci olmanın onurunu yaşadığını belirterek meslektaşlarının sesi olacağını ifade etti.

“GAZETECİLİK MESLEĞİNİN SESİ OLACAĞIM”

Seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Bayram Polat, ATO çatısı altında gazetecilik mesleğinin ve meslektaşlarının sorunlarını dile getirmek için çalışacağını bildirdi.

Polat, yalnızca basın sektörünün değil, tüm meslek komitelerinin çalışmalarının kamuoyuna doğru aktarılması ve farklı meslek gruplarının sorunlarıyla çözüm önerilerinin gündeme taşınması için de sorumluluk üstleneceğini belirtti.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Seçim sürecinde kendisine destek veren isimlere ve kurumlara teşekkür eden Polat, ATO Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz, Çankırı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ÇASİD) Başkanı Hakan Durlanık, ÇASİD Başkan Yardımcısı Mücahit Şentürk ve ATO Meclis Üyesi Ömer Sarıoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Polat ayrıca ÇASİD ailesine, 10 No’lu Basın Yayın Meslek Komitesi Meclis Üyesi Paşa Sarman’a ve kendisine oy vererek seçilmesini sağlayan Basın Yayın Meslek Komitesi üyesi firmalar ile işletme sahiplerine teşekkür etti.

“SORUMLULUĞUMUZU HAKKIYLA YERİNE GETİRECEĞİZ”

ATO 10 No’lu Basın Yayın Meslek Komitesi üyesi olarak görev yapacak olan Bayram Polat, yeni dönemde basın sektörünün taleplerini gündeme taşımayı ve meslek grupları arasında iletişimin güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, komite çalışmaları kapsamında hem gazetecilik mesleğinin temsil edilmesi hem de diğer sektörlerin sorun ve çözüm önerilerinin kamuoyuna aktarılması için üzerine düşen görevi yerine getirmeye gayret edeceğini kaydetti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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