Bayğaralar Suç Örgütü Lideri Ramazan Bayğara kimdir? Bayğaralar Suç Örgütü ve operasyon detayları!

Son dönem operasyonlarının odağındaki Bayğaralar Suç Örgütü'nün lideri Ramazan Bayğara, güvenlik güçlerinin yoğun takibi sonucunda gündeme oturdu. Hem örgütün yapısı hem de düzenlenen baskınların ayrıntıları kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAYĞARALAR ÖRGÜTÜ VE OPERASYON DETAYLARI

Türkiye'nin yeraltı dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren Adana merkezli Bayğaralar Silahlı Suç Örgütü, Emniyet güçlerinin düzenlediği "Kuyu-37" ve "Kafes" operasyonlarıyla büyük darbe aldı. Kırmızı bültenle aranan lider Ramazan Bayğara, uluslararası iş birliği sonucunda Yunanistan'da yakalandı. Örgüt; cinayet, nitelikli yağma, uyuşturucu ve silah ticareti gibi ağır suçlarla anılıyor. İşte örgütün yapısı, lideri ve yapılan operasyonun ayrıntıları.

BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜ VE RAMAZAN BAYĞARA KİMDİR?

Bayğaralar, Adana merkezli olup Türkiye'nin 16 ilinde organize suç faaliyetleri yürüten silahlı bir yapı. 2020'de öldürülen Bedirhan Bayğara'dan sonra örgütün liderliğini Ramazan Bayğara üstlendi. Yurtdışına kaçtıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Örgüt, kamuoyunda geniş yankı uyandıran cinayetler ve ağır suçlarla gündemde.

10 KASIM 2024 BAYĞARALAR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK BÜYÜK OPERASYON

Adana Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen 10 aylık takip sonrası, 10 Kasım sabahı 900 ekip ve 3500 personel ile 16 ilde 326 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 256 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAH, UYUŞTURUCU VE DİĞER MALZEMELER

Operasyonda 5 Kaleşnikof, 2 Thomson otomatik silah, 4 el bombası, 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 1640 fişek, 515 gram kokain, 70 gram kannabinoid, uyuşturucu haplar, 220.000 TL, 2900 dolar nakit, dijital materyaller, sahte plakalar ve telsizler ele geçirildi. Ayrıca, 8 mesken, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabı da donduruldu.

RAMAZAN BAYĞARA YAKALANDI MI?

Uzun süredir aranan Ramazan Bayğara, Yunanistan'da INTERPOL ekiplerince yakalandı. Türkiye'ye iadesi için işlemler sürüyor.