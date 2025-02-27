Başka Bir Gün neden yok? Başka Bir Gün yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, maçtan sonra yayınlanacak mı?

Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden üçüncü tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın aniden ortadan kaybolmasının nedenini bir türlü anlayamayan Nehir, Serdar'ın ailesiyle yüzleşiyor. Başka Bir Gün, neden yok? Başka Bir Gün yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, maçtan sonra yayınlanacak mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Denizden çıkan cesedi öldürmekle suçlanan Nehir, kızını korumak için gerçeği söyleyememiştir. Nehir hem masumiyetini kanıtlayıp hem de Deniz'i korumayı başarabilecek midir? Nehir bunun için çalışırken Güngör, Tuna'yla onun arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Bu şüphesi Nehir'i can evinden vuracak bir hamle yapmasına neden olur. Nehir daha Güngör'ün kendisine yaptığı bu kötü sürprizi atlatamamışken Serdar'ın bir başka sırrı daha olduğunu öğrenir. Bu sır Nehir'i daha da tehlikeli insanlara bulaştıracaktır. Bunu öğrendikten sonra kontrolü eline almaya çalışan Nehir, elinde olmadan çok kötü bir olaya sebep olacağından habersizdir. Çıkışsız kalan Serdar'ın onu tam bir açmazda bırakacak yeni bir hamle yapmak üzere olduğundan da…

BAŞKA BİR GÜN KONUSU NE?

Başka Bir Gün, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur.

Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.

Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir..

Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur.

Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür.

Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır. Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir? Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder. Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir. Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur. Bunun yanında Serdar'ın Suzanlara ve bankalara yaptığı borçlar için para bulması gerekiyordur. Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır. Fakat asıl darbeyi hiç beklemediği bir yerden yer. Nehir bu kez de kızıyla sınacaktır…

BAŞKA BİR GÜN OYUNCULARI KİM?

Oyuncular: Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

BAŞKA BİR GÜN GERÇEK Mİ UYARLAMA MI?

BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

BAŞKA BİR GÜN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başka Bir Gün dizisinin çekimleri İstanbul'un tarihi sokakları ve iç mekanlarında gerçekleştirildi.

Başka Bir Gün dizisini ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

BAŞKA BİR GÜN BUGÜN YOK MU?

Başka Bir Gün Galatasaray Konyaspor maçı sonrası ekranda olacak.

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