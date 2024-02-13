Güzelliği ve oynadığı filmlerle Yeşilçam'a damgasını vuran Afrodit olarak tanınan Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal Yıldız ile evlendiğini ilan etti. Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına evinin kapılarını açan Banu Alkan, sevgilisiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Yıldız ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Peki, Banu Alkan evlendi mi? Banu Alkan kiminle evlendi? Detaylar haberimizde...

BANU ALKAN EVLENDİ Mİ?

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına evinin kapılarını açan Banu Alkan, sevgilisiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Yıldız ile nasıl tanıştıklarını anlatan Alkan, "Kemal beni çok kıskanıyor. Dekolteye kızmaz çünkü çok medeni. 2 yıldır birlikteyiz. Bebek'te bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal'i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" dedi.

Banu Alkan