Bali nerede? Türkiye'den Bali'ye nasıl gidilir? Bali için vize gerekir mi?

Bali Adası Hint Okyanusu'nda yer alıyor. Türkiye'den Bali'ye gitmek için genellikle İstanbul'dan direkt veya aktarmalı uçuşlar tercih ediliyor. Bali vize istiyor mu ve Türkiye'den Bali'ye gitmek kaç saat sürüyor soruları gündeme geliyor. Bali nerede? Türkiye'den Bali'ye nasıl gidilir? Bali için vize gerekir mi? Detaylar haberimizdedir…

BALİ NEREDE?

Bali, Endonezya'nın en popüler turistik adalarından biridir ve Hint Okyanusu'nda yer alır. Türkiye'den Bali'ye gitmek için genellikle İstanbul'dan direkt veya aktarmalı uçuşlar tercih edilir. Aktarmalı uçuşlar genellikle Doha, Singapur veya Kuala Lumpur gibi şehirlerde yapılır.

TÜRKİYE'DEN BALİ'YE NASIL GİDİLİR?

Türkiye'den Bali'ye direkt uçuş bulunmamaktadır. Bu nedenle bir veya daha fazla aktarma yapmanız gerekecek. İstanbul'dan Bali'ye gitmek için en yaygın rotalardan bazıları şunlardır:

İstanbul - Dubai - Bali

İstanbul - Doha - Bali

İstanbul - Singapur - Bali

İstanbul - Kuala Lumpur - Bali

Seyahat Hazırlıkları:

Pasaport: Pasaportunuzun en az 6 ay geçerlilik süresi olduğundan emin olun.

Uçak Bileti: Gidiş-dönüş uçak biletlerinizi alın.

Konaklama: Bali'de konaklayacağınız yeri önceden ayarlayın.

Aşılar: Seyahat öncesi gerekli aşıları yaptırdığınızdan emin olun (örneğin, hepatit A ve B, tifo, tetanos).

BALİ İÇİN VİZE GEREKİR Mİ?

Bali'ye gitmek için vize gerekmektedir ancak Türkiye vatandaşları için varışta vize (Visa on Arrival - VoA) uygulaması bulunmaktadır. Bali'ye vardığınızda havalimanında vize alabilirsiniz. Bu vize, 30 gün boyunca Bali'de kalmanıza olanak tanır ve gerektiğinde 30 gün daha uzatılabilir.